У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть

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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко считает, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об 'этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть.

Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. (Хотя по некоторым данным, например в США хватает емкости для хранения нефти до ноября при нынешних темпах добычи и потребления).

В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

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Витренко продолжил;"Похоже бизнес по хранению нефти становится наиболее прибыльным сейчас.

Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать.

С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом :)

Здесь у нас почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран.

И пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн".

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