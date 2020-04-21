Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара

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нефть

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене - до - $2 за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM. 

Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.

Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара 01

Цена на нефть
нефть цены
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+37 Maxim Ak-Murza
Будьмо, Панове! Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 8876

Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 1917
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21.04.2020 00:48
+36 alex alex 87f7adf1
за urals вообще сейчас по е.алу можно получить))
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21.04.2020 00:38
+32 Шрек Баблокат


Профессор Талк @SwisssTalk 3 год

Нефть вчера была по 8$, но большая, а сегодня по 3$, но маленькая.
По 8$ была ну очень большая, но вчера! А сегодня по 3$, но на хрен никому не нужна!
Что-то мне это напоминает? Крах великой империи напоминает..
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21.04.2020 00:35
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