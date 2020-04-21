Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара

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Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене - до - $2 за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM.

Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.