Мы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп

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трамп

Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президент на брифинге в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - заявил Трамп.

Ранее президент США уже сообщал о планах купить побольше нефти для стратегических запасов страны, пока цены на этот энергоноситель низкие.

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Цена на нефть
нефть Трамп
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Топ комментарии
+8 Червоно-Чорний
Трамп несе халявну нафту в СШАМы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп - Цензор.НЕТ 9221
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21.04.2020 01:38
+6 alex alex 87f7adf1
рыжий клоун,за 5 дней наполнятся твои стратегические хранилища))
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21.04.2020 01:40
+5 ALEX SUROVV
Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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21.04.2020 01:35
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