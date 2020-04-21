Парад на 9 мая пройдет в Минске, несмотря на коронавирус, - Минобороны Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tyt.by.
Министерство обороны ответило на петицию, в которой более семи тысяч белорусов требовали отменить военный парад. Ведь парад и его репетиции предполагают большое скопление людей, что опасно во время пандемии.
Несмотря на то, что другие массовые мероприятия в стране отменены, парад собираются проводить.
"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", — объяснили в Минобороны Беларуси.
По состоянию на 20 апреля в Беларуси зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19, умер 51 больной с коронавирусом.