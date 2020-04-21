Количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 477 426 (2 404 249 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 170 324 (165 234 вчера) смерти от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 42 335 (40 682 вчера), заболевших - 787 370 (759 687), протестировано - 4 003 551.

Испания сообщает о 200 210 случаях COVID-19, 20 852 человека умерли.

В Италии зафиксировано 181 228 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 24 114 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 20 292 человека, в Великобритании - 16 550, в Германии - 4 862, в Иране - 5 209, в Турции - 2 140, в Бельгии - 5 828, в Нидерландах - 3 764.

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В РФ число зараженных достигло 47 121 человека, из которых 405 умерли, в Беларуси - 6 264, умерли - 51; в Польше - 9 593, умерли - 380; в Молдове - 2 548, умерли - 70; в Венгрии - 1 984, умерли - 199; в Румынии - 8 936, умерли - 478; в Словакии - 1 173, умерли - 13.

Напомним, в Украине на утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели.