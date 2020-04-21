Трамп обещает подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал он.

При этом Трамп не уточнил, как долго продлится приостановка или когда решение вступит в силу.

Кроме того, неясно, сообщал ли президент США лидерам других стран о своем намерении, прежде чем заявить о нем в соцсети.

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Приостановка всей иммиграции послужит продлением ограничений на поездки, которые администрация Трампа уже ввела в отношении большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.

Трамп провел большую часть своего президентства, настаивая на ограничении иммиграции в США. Одним из главных обещаний его предвыборной кампании в 2016 году было строительство стены на границе с Мексикой.