В 2019 году в мире казнили 657 человек, - Amnesty International

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В 2019 году в 20 странах были казнены по меньшей мере 657 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован во вторник, 21 апреля.

В то же время, сообщают в организации, это число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания.

Однако уже в Китае, который не попал в статистику, так как не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, были казнены "тысячи" человек. В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Саудовской Аравии казнили 184 человека - это самое большое число казней, зарегистрированное в этой стране за время наблюдения. В Ираке число казней выросло за год, по меньшей мере, вдвое - в 2019 году оно составляет не менее ста.

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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру", - заявил, комментируя данные, генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).