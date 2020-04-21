В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19

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В США идут более 70 испытаний различных методов лечения от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Как заявил президент Дональд Трамп, в США проводятся испытания свыше 70 методик лечения коронавируса нового типа COVID-19.

"Сейчас в США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, еще 211 находятся в стадии планирования. Речь идет о лечении и о вакцинах", - сказал американский президент.

"Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - добавил он.

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Медики предупреждали ранее, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента старта пандемии.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тысяч, умерли более 42 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.