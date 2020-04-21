У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

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По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Среди новых инфицированных - священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19.

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