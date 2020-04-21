У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

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священник

По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Среди новых инфицированных - священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19.

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Коронавирус и карантин
карантин священник УПЦ МП Хмельнитчина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 саша паламарчук
Навідь бити масковських попів не можна, бо вони заразні.
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21.04.2020 09:20
+5 Арен Гаспарян f57f273e
Первый Украинский Короновирусный Фронт?))
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21.04.2020 09:11
+5 Татьяна Лайф
Сидит пугало в арке из цветов в то время, как у каждого в кармане есть смартфон. И ещё ему его костлявые руки облизывают прихожане. Этот цирк имеет название- невежество.
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .
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21.04.2020 09:42
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