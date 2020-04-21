На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав

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На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
г. Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ривненская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав 02

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Валентин d2e937ba
иди это,пойди в инфекционную больницу где лечат пациентов от коронавируса без каких либо средств защиты и докажи всем что это все фейк
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21.04.2020 09:46
+4 Energy Power
Пока стабильная ситуация.резких скачков нет.все же удается держать ситауцию под контролем .несмотря на дефицит сиз и т.д.надежда есть.что минует нас чаша сия.
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21.04.2020 09:52
+3 Игорь Д
Подтянулись те, кто вчера не сдал анализы.
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21.04.2020 09:35
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