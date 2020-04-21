Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

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Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

Разведка США располагает данными о серьезном ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозрения о проблемах со здоровьем лидера КНДР возникли после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование годовщины дня рождения своего деда Ким Ир Сена. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства.

Издание отмечает, что когда лидеры Северной Кореи не участвовали в таких важных торжествах в прошлом, это могло "предвещать серьезные последствия".

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце после ухудшения состояния в связи с "ожирением, курением и переутомлением".

В то же время отмечается, что ситуация остается до конца не ясной, поскольку сбор разведывательных данных из Северной Кореи, является одним из самых сложных заданий для разведки США.

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Топ комментарии
+21 Підлога Маккартні
Я думаю стоко фастфуда жрать. Кстати наш бубочка год назад и сегодня это две разных бубочки. Все наверно видели какую ряху отожрал владимир зеленских? Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 4347
тоже наверно по шаверме любитель пробить Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 8634
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21.04.2020 09:58
+9 Ярослав Волохов
Если Ким откинет копыта - будет интересно. У него нет взрослых сыновей, садить на трон некого. Начнется драчка между генералами за трон. Кто-то из них может договориться с южанами и американцами о поддержке, тогда режиму придет писец.
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21.04.2020 10:08
+8 Центроболт
От то горе ...
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21.04.2020 09:59
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