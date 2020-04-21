Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

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Разведка США располагает данными о серьезном ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозрения о проблемах со здоровьем лидера КНДР возникли после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование годовщины дня рождения своего деда Ким Ир Сена. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства.

Издание отмечает, что когда лидеры Северной Кореи не участвовали в таких важных торжествах в прошлом, это могло "предвещать серьезные последствия".

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце после ухудшения состояния в связи с "ожирением, курением и переутомлением".

В то же время отмечается, что ситуация остается до конца не ясной, поскольку сбор разведывательных данных из Северной Кореи, является одним из самых сложных заданий для разведки США.

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