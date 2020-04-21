Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов

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Министерство здравоохранения будет предлагать смягчения некоторых карантинных мер.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем предлагать, например, открытие для посещения музеев, библиотек, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствах индивидуальной защиты и температурного скрининга на входе в то или иное заведение", - отметил он.

По его словам, также Минздрав будет предлагать и другие смягчения карантинных мер.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, и по системе индивидуальной защиты во время прогулок", - добавил Степанов.

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