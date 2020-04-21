На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

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На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

По состоянию на 21 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1138 медицинских работников и 399 детей.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что среди нововыявленых случаев коронавируса 25 детей и 64 медработника. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника, 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев", - сообщил Степанов.

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"Всего за все время пандемии в Украине заболели 6125 человек. Из них 399 ребенка, а также 1138 медицинских работника", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав врачи Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Oljik
Степанов, іди у відстійку - кожний 5-й із заражених - медик. Це значить, що влада не може захистити не те що простих людей, а й елементарно медиків. Перший зелений мініст - Санжари, скафандр, кондоми, другий - мерці -65, третій - цілеспрямоване зараження медиків.
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21.04.2020 10:20
+4 саша паламарчук
"Зрітєлі 95 квартала", то як воно ? "Епоха бєдності" скінчилась ??До стадіону на дебати хочете???
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21.04.2020 10:17
+4 Чайка Київ
Одужання лікарям та дітворі
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21.04.2020 10:21
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