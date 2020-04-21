"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов

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В течение года, прошедшего после президентских выборов, стало очевидно, что у Зеленского не справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Что этот год доказал? Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - отметил нардеп.

По его словам, второе, что показал и доказал четко этот год - то, что год назад Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире.

"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - подчеркнул Герасимов.

Он напомнил, что год назад Зеленский получил экономику, которая росла, однако уже осенью начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса.

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"Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривен на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы. Когда получили экономику в росте, когда они получили боеспособную армию. И через несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 млрд - у меня возникает большой вопрос. По их логике, когда при предыдущей власти из бюджета "воровали", почему было и на повышение пенсий, и на вооружение армии, и на оборонную промышленность, и на зарплаты. Пришли якобы честные. И где деньги делись", - отметил Герасимов.

Народный депутат также напомнил, что именно при Зеленском начались преследования участников Майдана: "Вы посмотрите, что сейчас делается. Отпускают "беркут" и в то же самое время подозрения выдвигают активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане".

"После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается не в пиар лидере, который будет выступать по телевизору. А она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой этой нелепой некомпетентной власти является именно Порошенко. Посмотрите последние социологические исследования. Люди начинают прозревать, и они видят альтернативой именно Порошенко", - подытожил Герасимов.

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