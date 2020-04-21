ООН приняла резолюцию о борьбе с COVID-19, подготовленную в соавторстве с Украиной: проект РФ отклонили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Всего к резолюции, которую инициировала Мексика, присоединилось почти 180 стран, отметил он.
"Мексика продемонстрировала хороший пример конструктивного и неполитизированного подхода для усиления взаимодействия международного сообщества на фоне глобального беды", - подчеркнул дипломат.
В этой связи Кислица напомнил, что отдельные страны, в частности Российская Федерация, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом совместной борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить международные санкции.
"Наша позиция четкая: на последовательную поддержку ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - подчеркнул представитель Украины.
Новая резолюция, в частности, поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международное научное взаимодействие и координацию в борьбе с COVID-19.