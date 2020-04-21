ООН приняла резолюцию о борьбе с COVID-19, подготовленную в соавторстве с Украиной: проект РФ отклонили

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарствам и вакцинам для борьбы с COVID-19, одним из соавторов которой стала Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Всего к резолюции, которую инициировала Мексика, присоединилось почти 180 стран, отметил он.

"Мексика продемонстрировала хороший пример конструктивного и неполитизированного подхода для усиления взаимодействия международного сообщества на фоне глобального беды", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Кислица напомнил, что отдельные страны, в частности Российская Федерация, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом совместной борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить международные санкции.

"Наша позиция четкая: на последовательную поддержку ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - подчеркнул представитель Украины.

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Новая резолюция, в частности, поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международное научное взаимодействие и координацию в борьбе с COVID-19.