В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

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лаборатория,коронавирус

На Прикарпатье более 500 человек заболели коронавирусом. За Пасхальные праздники в Ивано-Франковской области умерли 5 человек.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"В целом в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек. Из них - у двоих подтвержден коронавирус, а еще на 3-х результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал Марцинкив.

При этом он отметил, что область вошла в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Украине.

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"Более 500 заболевших коронавирусом на Прикарпатье. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - написал Марцинкив.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив 01

Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин Ивано-Франковская область Марцинкив COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Max Tik
Боже упаси - еще вдруг реальную причину смерти обнаружат
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21.04.2020 11:07
+1 Fjall_Raven
скорее всего не только в 7. а те что есть, при жизни разрешено делать только вип и их кругу близкому.
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21.04.2020 11:09
+1 Max Tik
Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ... И еще в городе больше нет других болезней - все умирают от короновируса! Даже если кто машиной на улице будет сбит - вы не поверите что напишут причиной смерти Когда не удалось списать ту несчастную женщину с роддома на коронавирус - то рыдали все включая уборщиц в том роддоме! Они в один момент уже до того "насписывались" что были вышли в "лидеры" по коронавирусу ...
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21.04.2020 11:11
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