На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина, - Геращенко

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Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в случае недостатка средств, они выделяются из резервного фонда Кабмина.

"Так на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением КМУ было выделено - 100 миллионов гривен. В тоже время в Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее", - рассказал он.

Геращенко отметил, что логика простая - лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы.

"Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей. Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины", - подытожил он.

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