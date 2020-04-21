Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках

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комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал подготовку ко второму чтению законопроекта №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, заседание проходит в режиме видеоконференции.

Глава комитета, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что в повестке дня заседания комитета сегодня один законопроект - №2571-д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К законопроекту о банках подали 16 572 поправки, из них 4 770 комитет отклонил, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

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Топ комментарии
+3 Підлога Маккартні
Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
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21.04.2020 11:18
+1 Valery Greff
зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
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21.04.2020 11:23
+1 Сергей Андрейчев
Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
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21.04.2020 11:31
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