Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что предварительные прогнозы о "крупнейшем потрясении" для мировой экономики со времен Великой депрессии могут быть скорректированы в худшую сторону.

Об этом Георгиева написала в блоге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фонду, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта и подумать, не следует ли применять исключительные шаги в этом исключительном кризисе", - подчеркнула глава МВФ.

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Она отметила необходимость продумать новые подходы в тесном сотрудничестве с международными институтами, а также с частным сектором, чтобы помочь уязвимым странам пройти через этот кризис и стать крепче.

В связи с этим Георгиева напомнила, что МВФ и самые мощные экономики мира уже осуществили многомиллиардные вливания для поддержки экономики и уменьшения негативного влияния карантина.

В то же время она отметила, что перед бедными странами и развивающимися экономиками стоят серьезные проблемы.

"Для наших беднейших стран-членов требуется гораздо больше льготного финансирования. В то время как пик заболеваний еще впереди, многие экономики потребуют значительных расходов для преодоления кризиса в области здравоохранения, а также минимизации банкротств и безработицы, одновременно столкнувшись со все большими потребностями во внешнем финансировании", - отметила Георгиева.

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Впрочем, по ее оценке, эту проблему не решить простым кредитованием: "Кризис добавляет еще больше долговой нагрузки, поэтому многие страны могут оказаться за пределами устойчивого положения".

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Топ комментарии
+5 cloud2009 26ea8082
и совести, хотя бы чуть-чуть....
но нет и ее.....

Алексей Давиденко
15 год ·

1 год.
Эстрадно-цирковая ху*ня сильно затянулась.
Роль не удалась. Случился провал.

Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения...
Думай.
Извини, уже без Те.

Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 5396
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21.04.2020 11:39
+4 Ali Hasan
Якби у 73% був мозок, то віслюка би не обрали.
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21.04.2020 11:38
+4 belge
Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 1588 Тут у нас преимущество. Мы на своей территории, потому что в зоне комфорта никогда и не были.
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21.04.2020 11:41
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