Если бы не карантин, в Украине уже было бы 180 тыс. больных COVID-19, - Ляшко

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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.

"Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - добавил Ляшко.

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