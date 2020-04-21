Шахтеры собираются в Киев на протест

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После окончания карантина горняки и работники обогатительных фабрик готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт.

Об этом сообщается на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов.

В частности, отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донбасса.

Профсоюзы отмечают, что системный кризис в энергетике был вызван рядом непродуманных решений власти, и он негативно повлиял на угольную отрасль, развитие которой парализовано.

"Фактически кризис в угольной отрасли уже наступил- не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" - страна теряет 95% общей угледобычи ", - отмечается в сообщении.

Профсоюзы предупредили: промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению количества непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности - угледобывающих предприятий или тепловой генерации. А также предупредили о вероятности социального взрыва.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенского ремонтно-механического завода и Научно-производственного центра ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетической и угледобывающей отрасли вызвали действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

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+29 саша паламарчук
Шахтеры собираются в Киев на протест - Цензор.НЕТ 7411
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21.04.2020 11:43
+23 Шимус
пусть идут они за ваву голосовали пусть с него и спросят Шахтеры собираются в Киев на протест - Цензор.НЕТ 8858
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21.04.2020 11:44
+22 ПАРАБЕЛЛУМ 777
Шахтарі за зесцкло оптом голоси віддали, тепер ідуть йому по чайнику касками настукати? Мізки під тими касками були чи ні ? Шахтеры собираются в Киев на протест - Цензор.НЕТ 4404
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21.04.2020 11:47
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