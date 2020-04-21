Шахтеры собираются в Киев на протест

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После окончания карантина горняки и работники обогатительных фабрик готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт.

Об этом сообщается на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов.



В частности, отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донбасса.



Профсоюзы отмечают, что системный кризис в энергетике был вызван рядом непродуманных решений власти, и он негативно повлиял на угольную отрасль, развитие которой парализовано.



"Фактически кризис в угольной отрасли уже наступил- не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" - страна теряет 95% общей угледобычи ", - отмечается в сообщении.



Профсоюзы предупредили: промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению количества непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности - угледобывающих предприятий или тепловой генерации. А также предупредили о вероятности социального взрыва.



Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенского ремонтно-механического завода и Научно-производственного центра ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.



В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетической и угледобывающей отрасли вызвали действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.