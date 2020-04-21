Экс-глава ГБР Труба: Власть планирует сообщить мне о подозрении. Отвечу жестко

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Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что ему планируют сообщить о подозрении.

Об этом он написал в своем Telegram-канале,передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - говорится в посте.

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Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных производств.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.