Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны Коваленко и ликвидировал возглавляемый Апаршиным директорат по оборонной политике, - источник

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Также ликвидирован директорат по оборонной политике ОП, возглавляемый Иваном Апаршиным, который также будет уволен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кадровые изменения в оборонном секторе Офиса президента. По данным источников Цензор.НЕТ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы ОП по вопросам обороны Анны Коваленко.

Также ликвидирован директорат по оборонной политике ОП, который возглавлял Иван Апаршин, который также будет уволен.

Коваленко и Апаршину предложены другие должности вне системы ОП", - рассказал он.

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"Подобран кандидат на должность замглавы ОП по обороне. Учитывая хаотичную кадровую политику Офиса, не будем спешить с выводами, чем это обосновано и к чему приведет, подождем публикации указов", - резюмировал Бутусов.