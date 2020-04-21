Рада планирует собраться на внеочередное заседание в четверг или пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться - в четверг или пятницу", - заявила она.
По ее словам, в один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп.
"В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент - депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - добавила Кравчук.
Все в депутаты не годитесь...
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...