На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса

Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано пять больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", - рассказал Слухаенко.
Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.
По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.