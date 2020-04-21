На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса

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блокпост

В Луганской области ограничили въезд и выезд из села Варваровка Кременского района, где зафиксирована вспышка коронавируса. В селе зарегистрировано 5 больных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано пять больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", - рассказал Слухаенко.

Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.

По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.

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Коронавирус и карантин
карантин Луганщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Владислав Обужеванний
Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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21.04.2020 12:30
+1 Чип
Вот так и следует действовать,полностью изолировать села или кварталы в городах где есть очаг вируса а не изолировать всю страну.И организовывать для них палатки для изоляции на стадионах и площядях,благо что уже тепло, и врачей туда желающих запускать из всемья мерами предосторожности там же поселить и при зарплате в 250-500 тысяч без налогов.Думаб что такие врачи и медперсонал найдется и в Украине если нашлись и для Италии.
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21.04.2020 12:40
+1 юра Лонг
Из лбычного сезоного грипа делают страшилку. Это шо вывоз молока гаплык ? Подробней сколько лет как себя чуствуют. А то охота на ведьм средневековая. Клеймо ставят и издеваются. Да раньше в школе больше от грипа болели. Целенаправленная паника. Вся власть громадам. Или эти клоуны сделают из нас быдло на привязи.
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21.04.2020 12:40
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