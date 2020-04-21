Летальных случаев от гриппа и ОРВИ в Киеве не было с 13 марта, - Кличко

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За период карантина - с 13 марта - ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51 500 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлай-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, заболеваемость гриппом и ОРВИ намного выше, чем на коронавирусом.

"Например, за период карантина - с 13 марта - ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51 500 человек. Но, к счастью, летальных случаев от гриппа и ОРВИ с марта в городе не было. И добавлю, что прививки от гриппа с конца прошлого года сделали почти 52 тыс. киевлян. А от коронавируса, подчеркну, до сих пор нет ни вакцины, ни лекарств. И этот вирус - гораздо более агрессивный. Поэтому здесь не следует манипулировать цифрами и статистикой", - добавил он.

Мэр столицы также привел данные статистики по заболеваемости коронавирусом мужчин и женщин.

В Киеве 892 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них - 502 у мужчин. Это более 56%. И 390 - у женщин. Это немного меньше 44%. Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса - 13 мужчин и 6 женщин.

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