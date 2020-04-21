Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а "социальный лифт" оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского

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Приговор, который ожидает президента Владимира Зеленского - это потерянный шанс. Он рискуете стать крупнейшим потерянным шансом в истории современной Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Приговор Президента Зеленского. Дорогой Владимир Александрович, год назад на дебатах с Петром Порошенко вы сказали ему, что вы его приговор. Это действительно было так. Украинский народ вынес ему жесткий приговор проголосовав за вас. Причина этого была не в том, что вы претендовали на роль де Голля или Ли Кван Ю, а в том, что пятый президент не выполнил своих обещаний, погряз в брехни, а его окружение в коррупции. Год вашего президентства дает возможность понять, какой приговор ожидает вас.

Когда мы впервые с вами познакомились, я сказал вам, что для меня самой высокой задачей является модернизация страны, и превращение ее в сильного субъекта. Я сказал вам, что я майдановец и остаюсь верным ценностям Майдана. Вы сказали, что в этом мы единомышленники, и вы, идя в политику, рискуете всем, что у вас есть, и единственная причина этого - достичь настоящих изменений и реформ. Я спросил, какие ценности для вас являются основными. Вы ответили: честность и справедливость. Позже я не раз убеждался, что вы пытаетесь следовать этим ценностям. Но за год вашего президентства, я так и не увидел воплощение этих ценностей в украинской политике.

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Вокруг вас вырос такой лес лжи, что ни один порядочный или профессиональный человек не может пробиться. Интриги, обман, кидалово все это часть вашего окружения. Ваш бывший премьер вместе с бывшим главой ОП проводили целые совещания как вас обмануть, о чем случайно узнала вся страна. Вместо профессионалов и государственников вы назначаете друзей, знакомых и ... это полный шок, людей из окружения Порошенко. Вместо наказания виновных за убийство Небесной Сотни, при вас адвокат Януковича назначен в ГБР, а Татьяна Чорновол получает домашний арест. Вместо облегчений для бизнеса вы принимаете убийственные законы типа 1209 и 1210, хотя ваша программа содержит очень много правильных предложений, которые стимулировали бы экономическое развитие. Посмотрите, как ваши заявления превращаются в публичную ложь: вы рассказываете об инвест-няне, а к бизнесу едут автоматчики. Вы говорите о снижении топ-зарплат и премий, а их еще и бессовестно увеличивают. Более того, контракт мирового рекордсмена по премии на государственном предприятии продолжают еще на 4 года! За год вашего президентства не был наказан ни один топ-коррупционер, не было расследовано ни одного коррупционного дела окружения Порошенко. Я могу еще долго продолжать, с фамилиями, датами и названиями провалов. Но это не суть моего обращения.

Я знаю, что вы постоянно пытаетесь понять, как же так получается, что имея правильные честные намерения, вы получаете столько лжи вокруг себя? Я дам вам простой ответ: у вас нет никакой власти. Вашу власть растягивает ваше окружение, которое думает только о себе. Власть это не должность и не кабинет. Власть - это влияние на процессы. Скажите, какое у вас влияние, когда количество адекватных губернаторов можно сосчитать на пальцах одной руки? Какое у вас влияние, когда местный мэр и олигарх, публично размазывают руководителя области? На самом деле, это не его размазывают, а вашу власть. Какое у вас влияние, когда никому не понятно, что происходит в СБУ, где обещанная реформа, отделение их от экономики? О прокуратуре я вообще молчу, после горе-реформ, не представляю, кто сможет ее собрать в полноценный орган. У вас нет влияния на процессы в стране.

Я долго думал над тем, в какой момент ситуация стала именно такой. И как это странно не прозвучит - этот момент смены офиса Президента. Вы обещали съехать с Банковой. Это было простое конкретное обещание. На ваше поручение начали искать другое помещение, вы публично презентовали новую идею офиса. Но завершилось это все ничем. Я очень внимательно наблюдал за этим процессом, потому что это была первая ваша встреча с "системой". И "система" победила. Вы отказались от своей идеи. Вам доказали, что все эти жалкие дисковые телефоны девятки и десятки, затхлые коридоры и ковры, совковая мебель - все это нельзя оставить, потому что без этого не будет власти. "Система" поняла, что вас можно обмануть и "укатать". С тех пор вас постоянно на что-то "укатывают". На какие-то решения или шаги, которые вы делать не хотите. С тех пор ваши настоящие идеи и видение, система выставляет на посмешище.

Когда я впервые побывал в Квартале, один из ваших друзей, рассказал мне "секрет успеха Зеленского". Он сказал, понимаешь, Вова никогда не играет по правилам других. Когда он пришел в КВН, то не играл по правилам Маслякова, когда пришел на телевидение, то не играл по правилам олигархов, когда пришел в кино, не играл по правилам режиссеров и продюсеров. Вова всегда воплощал свое видение, а потому всегда достигал успеха. Так вот, возможно, впервые в своей жизни вы не воплощаете никакого своего видения.

К сожалению, публичный формат не позволяет мне озвучить все, что накопилось за этот год. Поэтому перейду ко второй части: критикуешь - предлагай.

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1. Кадры. Сегодня это ваша проблема номер 1. Вас окружают или некомпетентные друзья, или нелояльные профессионалы. И хотя это ваша самая большая проблема, за год не был назначен руководитель Национальной академии государственного управления, где можно было бы минимально подготовить пару сотен новых госслужащих. Ваш "лифт" оказался фейком. Где же взять кадры?

Политическая партия. В развитом мире источником новых кадров всегда является политическая партия лидера. Так, где же ваша партия? Ни ячеек, ни членов, ни актива. Сколько еще времени развитием партии должны заниматься бездари? Ваша партия даже к местным выборам не готова. И я уже предвижу, как ваше окружение начнет убеждать вас их перенести, или договариваться с Кернесом и Трухановым. Тем не менее, политическая партия западного образца с сильным аналитическим центром и политической академией, это реальный источник получения лояльных и подготовленных кадров.

2. Строить институты. Проблема всех предыдущих президентов была в том, что они не создавали институты власти, а старались взять ее под контроль. Им не нужен был честный суд - а такой, чтобы "порешать". Поэтому власть меняется, а судья Вовк остается. Это касается всех других органов. Строить институты - это значит назначать не своих людей, не хороших людей, а людей с программами и планами действий. Желательно, чтобы эти планы действий публиковались, и каждого из назначенных можно было оценить через год, в соответствии с его же планом действий.

3. Конкуренция информации. Одно из важнейших правил политического лидера: получать информацию из нескольких источников. Информация должна конкурировать. Когда в Кабмине знают, что Офис подаст другую информацию, а в СБУ знают, что у них еще другая информация - это значит, что кто-то точно вас обманывает. Нельзя доверять никому на слово. Я думал, что Богдан должен был стать этим уроком для вас.

4. Стратегия против "quick wins". Идея быстрых побед, навязанная вам в июне, группой некомпетентных "реформаторов" - проиграла. Вы должны принять долгосрочную стратегию. Это документ не о том, как все должно быть, а в первую очередь о том, от чего нельзя отступать. За стремлением быстрых побед вы потеряли свои базовые цели. Стратегия - это то от чего нельзя отступать. Долгосрочная стратегия - упорядочит хаос, устроенный в государственном управлении погоней за быстрыми победами, которые оказались дешевым популизмом.

Наш народ никогда еще не выдавал такого кредита доверия как вам. Никому в украинской истории не снилось иметь объединенный большинством народ с волей к переменам. Но и платить за этот кредит придется больше.

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Поэтому приговор, который ожидает вас - это потерянный шанс. Вы рискуете стать крупнейшим потерянным шансом в нашей истории.

И последнее. Президент, который много врал, проиграл вам выборы. Президент, который много слушал Портнова, бежал из страны. Президент, который во всем полагался на своих "любих друзів", закончил с 5,45% поддержки. Как закончите свое президентство вы?

Думай-те!" - написал Андрусив.









