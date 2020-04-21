Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и на Житомирщине нормализуется: локализованы еще два очага возгорания, - ГСЧС

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Радиационный фон в Киеве, Киевской и Житомирской областях и химическое загрязнение воздуха в столице в пределах нормы, отмечают в Госслужбе по ЧС.

"Ситуация с лесными пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС и в Житомирской области постепенно нормализуется", - сказал в ходе онлайн-брифинга во вторник директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, во вторник утром был ликвидирован очаг возгорания вблизи села Корогод, в настоящее время усилия ГСЧС направлены на тушение пожаров вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая гора и Рудьки. Также Демчук подчеркнул, что были предприняты меры для недопущения распространения огня на территорию республики Беларусь.

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"Объект укрытия, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты зоны отчуждения работают в обычном режиме",- отметил директор департамента.

В Житомирской области, по его словам, локализован еще один очаг возгорания вблизи села Острова. "Основные усилия направление на тушение огня и локализацию очага пожара на территории Выступовицкого лесничества", - добавил Демчук.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах природных фоновых значений", - сообщил директор департамента.

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В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил: "Химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения вчера существенно не изменилось. Показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним".