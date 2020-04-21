Стоимость нефти WTI ненадолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель

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Утром 21 апреля цена на американскую нефть WTI поднялись выше нуля после беспрецедентного падения накануне. Однако ближе к обеду стоимость снова стала отрицательной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по данным на 9:00 по Киеву, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX майские фьючерсы WTI торговались по $1,42 за баррель.

Однако уже к 10:15 WTI с поставкой в мае вернулась к минус 4,51 долларов за баррель. На 11:47 цена составляла минус 8,10 долларов за баррель.

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Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже к 11:40 по Киеву опустилась до $21,88 за баррель, что на $3,69 (14,43%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.