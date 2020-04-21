"Ермак выбрал себе на главу Печерского района Кондрашову, которая с 2013 года зам, начальник торговли в Киеве", - "слуга народа" Лерос

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Нардеп от СН Гео Лерос заявляет, что глава ОП Андрей Ермак продолжает расставлять своих людей на должности в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Ермак продолжает расставлять своих людей везде, и когда я рассказывал про "консенсус" в Киеве, то сейчас речь пойдет про продолжение квотного принципа при назначениях в столице. Для примера, вы уже знаете, что главой Святошинського района теперь работает одноклассник Коли Тищенко, главой Голосеевского района Ермак поставил Сергея Садового, бывшего директора департамента Благоустройства (точнее сказать - департамента МАФов в Киеве), по такому же принципу поделили и другие столичные районы/департаменты и продолжают делить их в офисе", - заявил нардеп.

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"Но где ещё Ермаку брать людей, как не из своего базарного прошлого или друзей/одноклассников своих кумовьёв, тем более для его "задач". Должности либо продают, как вы все видели на пленках Ермака, либо ставят ручного, что в обоих случаях приводит к деградации государства. Вот и в этот раз Ермак выбрал себе на главу Печерского района Наталью Кондрашову, которая с 2013 года замначальника торговли в Киеве. Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения. Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства. Как говорится, результат на табло", - акцентировал Лерос.

"Ну и конечно, главу района подаёт городской глава, а подписывают в офисе, поэтому всё работает четко. Процитирую слова Кличко для Радио Свобода: "рекомендация была от господина Ермака относительно… не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был касаемо коррупционной составляющей и касается КП Благоустрій. Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно некоррумпированным, эффективным. У меня был разговор (с Ермаком. — Ред.), и рекомендация была относительно господина Кулебы". Это он про назначенного директора департамента ларьков, ой, Благоустройства столицы Алексея Кулебу. Ведь как гласит народная мудрость - Рекомендациями Андрея Борисовича не стоит пренебрегать, могут и на взятке словить", - резюмировал Лерос.









