Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мандриевского, - Кличко

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Первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник возложил исполнение своих обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По расследованию дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным, он написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Возложил исполнение обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского", - рассказал он.

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Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.