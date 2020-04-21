Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса

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песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "спекулятивным моментом" произошедший накануне обвал цен на майские фьючерсы нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ"

"Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - заявил представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков убежден, что не нужно придавать ситуации с ценами на нефть "какую-то апокалиптическую окраску". "Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - пояснил он.

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Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

21 апреля нефть WTI на открытии торгов вернулась к положительным значениям, однако затем продолжила снижение.

Цена на нефть
нефть Песков
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Топ комментарии
+59 Valery Greff
Та какой это апокалипсис? Это праздник!

Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2474
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21.04.2020 13:26
+42 133133
ну всем же россиянам понятно, что обвал цены на нефть - это только на пользу.
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21.04.2020 13:30
+40 ptn hlo 428037f7
Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 213
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21.04.2020 13:34
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