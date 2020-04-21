На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн, - Госслужба занятости

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безработица

В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн, сообщают в Государственной службе занятости.

"Социальная защита наиболее уязвимых категорий безработных усилена. Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тыс. грн", - сообщил отдел коммуникаций Государственного центра занятости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

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Минимальный размер пособия по безработице повышен:

- для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам;

-для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

- для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.

Коронавирус и карантин
безработица Госслужба занятости карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Володимир Мик
На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн

Это 33 евро
Это уровень содержания одной собаки в неделю в приюте для животных на западе.
Власть опустила граждан Украины ниже животных... на уровень насекомых
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21.04.2020 13:28
+6 Ольга Никитина b3e60e60
Благодетели наши
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21.04.2020 13:27
+4 VPYL
Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про фінансову допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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21.04.2020 13:49
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