Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью

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Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своей колонке, размещенной на сайте фонда, передает Цензор.НЕТ.

"103 страны уже обратились к нам за экстренным финансированием, и наш Совет директоров рассмотрит половину этих обращений до конца этого месяца", - сообщила Георгиева.

Она напомнила, что МВФ увеличил размер фонда, из которого планируют тратить средства на экстренную финансовую поддержку в связи с коронавирусом, до $100 млрд. У МВФ пока нет возможности выдавать кредиты на общую сумму $1 трлн - в 4 раза больше, чем во времена экономического кризиса 2008-2009 годов.

Кроме этого, в МВФ создали специальный фонд на $1,4 млрд, из которого будут выдавать гранты правительствам 29 наименее обеспеченных стран мира для того, чтобы они могли оплатить свои долговые обязательства и тратить больше собственных средств на борьбу с коронавирусом.

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