Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД. ВИДЕО

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Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы проявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров", - говорится в сообщении.

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В МВД отмечают, что военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД 01

Пожары в Украине
МВД пожар Чернобыль Зона отчуждения Национальная гвардия
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Топ комментарии
+18 Юрій Ан
Офигеть.
Как оперативно!
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21.04.2020 13:57
+9 Боцман
А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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21.04.2020 14:04
+7 Роман Григоров 63b79507
Пізно всрались Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД - Цензор.НЕТ 6276
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21.04.2020 14:01
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