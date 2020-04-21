Судья ушел на самоизоляцию, узнав, что участник процесса болен COVID-19

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада України".
По данным пресс-службы суда, 19 апреля суд рассматривал дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.
Представители Нацполиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID - 19.
Все работники Нацполиции, контактировавшие с подозреваемым, находятся на самоизоляции.
Судья и секретарь судебного заседания приняли решение самоизолироваться.
В помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции.
В суде обратились с просьбой к посетителям и участникам процессов учесть указанные обстоятельства и воздержаться от визита в суд 21 апреля.
С 22 апреля суд будет работать в обычном режиме.