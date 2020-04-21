"Страховка для медика": Активисты рассказали об условиях и призвали жителей Кривого Рога приобщиться к сбору средств для врачей

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Криворожская община объединяется, чтобы застраховать врачей, которые больше всего рискуют во время эпидемии СОVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об условиях страхования медиков, которые сегодня оказывают медицинскую помощь жителям Кривого Рога с коронавирусной болезнью написало "Об'єднання відповідальних громадян" (далее ОВГ) на своей странице в Facebook.

Так, "Об'єднання відповідальних громадян" договорилось об эксклюзивных условиях страховки с ЧАО "Страховая компания "САЛАМАНДРА"", где подготовили отдельный пакет для криворожских медработников.

"Мы начнем с инфекционной больницы №1 и скорой помощи - тех, кому придется больше всех сталкиваться с носителями вируса, - объясняет соучредитель ОВГ Юлий Морозов. - Для того, чтобы иметь возможность застраховать всех медиков из этих учреждений, нам понадобится более 300 тыс. гривен. Мы призываем всех криворожан, нынешних и бывших, всех, кто понимает, насколько важны сегодня врачи, приобщиться к сбору средств".

Отмечается, что по условиям договора каждый медик будет застрахован минимум на 3 ближайшие месяца. В случае необходимости стационарного лечения от COVID-19 страховка покроет расходы на лекарственные средства, медицинские изделия, диагностические исследования на сумму до 25 000 гривен.

"Призываем неравнодушных криворожан взять ответственность за одного или нескольких медработников, а местные бизнесы - по целой бригаде или подстанции. Всего в двух учреждениях, которые мы планируем застраховать, работают более 1000 человек. Стоимость полиса на одного человека, вместе с налогами, - 363 грн. Действовать нужно очень быстро, ведь по всем прогнозам пик эпидемии в нашей стране приближается!

Верим, что этот наш первый шаг послужит вызовом и примером для других городов и для властных структур всех уровней, а страхование медиков станет в нашей стране системным и всеобъемлющим!" - говорится в сообщении.

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Кроме того в ОВГ напоминают, что каждый медработник Криворожской инфекционной больницы №1 и каждый работник скорой помощи, который непосредственно работает с больными, может заполнить заявку, перейдя по ссылке https://cutt.ly/dt3v6TB или позвонив по телефонам (063) 847-69-51, (068) 475-85-17, (098) 274-76-93

"Просим всех неравнодушных поддержать эту инициативу, перечислив деньги на счет ОО "Об'єднання відповідальних громадян"", - говорится в сообщении.

Для желающих помочь:

ЕГРПОУ 39507416

р / с UA423057500000026003053514630

АО КБ "ПРИВАТБАНК" (ЕГРПОУ банка 14360570)

МФО 305750

Вместе с тем, в ОВГ просят обязательно указывать "добровольное пожертвование на проект "Страховка для медиков"", желательно указывать и свое ФИО.

"Если вы заинтересованы иным образом поддержать эту инициативу или широко распространить информацию о ней - обязательно напишите Юлий Морозов (Juliy Morozov)", - добавили в объединении.



