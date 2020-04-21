12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

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12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Команда президента Владимира Зеленского перечислила 12 вещей, о которых украинцы узнали за год его пребывания у власти.

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:

  • Ввести рынок земли – возможно.
  • Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
  • Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
  • Пленные могут вернуться даже из Мордора.
  • Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
  • Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

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  • Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
  • Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
  • Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
  • Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
  • Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
  • Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда 01

Год Зеленского
Зеленский Президент
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Топ комментарии
+57 ggl chrm
Бред сивого скомороха.
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21.04.2020 14:15
+49 ggl chrm
По каждому из этих пунктов есть столько подпунктов, что смысл всего просто теряется. Черт в деталях. Когда это все начнут детализировать, то скоморох сядет. И надолго.
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21.04.2020 14:16
+43 Шрек Баблокат
- страна увидела "несущего Мир интелеХтуала" Сивохо, советником РНБО;
- страна увидела язык Богдана в ухе Зеленского и ревность Ленки;
- страна увидела Юзика, собирающего дань с ментов в Кривом Рогу;
- страна увидела некомпетентность и бессистемность в действиях команды Зе;
- стран увидела сворачивание реформ МинОбороны;
- страна увидела прекращение финансирования ракетной программы;
- страна увидела и т.д. и т.п...
Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается - Цензор.НЕТ 4257
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21.04.2020 14:19
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