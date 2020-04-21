Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается
Команда президента Владимира Зеленского перечислила 12 вещей, о которых украинцы узнали за год его пребывания у власти.
Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:
- Ввести рынок земли – возможно.
- Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
- Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
- Пленные могут вернуться даже из Мордора.
- Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
- Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
Смотрите также: Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО
- Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
- Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
- Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
- Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
- Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
- Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".
Читайте также: Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар
Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.
- страна увидела язык Богдана в ухе Зеленского и ревность Ленки;
- страна увидела Юзика, собирающего дань с ментов в Кривом Рогу;
- страна увидела некомпетентность и бессистемность в действиях команды Зе;
- стран увидела сворачивание реформ МинОбороны;
- страна увидела прекращение финансирования ракетной программы;
- страна увидела и т.д. и т.п...