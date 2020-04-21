"Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

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"Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

Правительство Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматриваются возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию COVID-19.

"Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Офис Президента Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 Шимус
опять видосик "Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 578
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21.04.2020 14:39
+16 Ksenia VB
Вже рік, як оце убожєство керує країною...
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21.04.2020 14:41
+15 18c49ed2
Это нельзя назвать "руководит". Что угодно, но не руководит.
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21.04.2020 14:42
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