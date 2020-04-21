Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже прошел около тысячи поправок к законопроекту "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Комитет начался в 10 утра, присутствует министр юстиции. Рассмотрение идет по абзацам, которых чуть больше 70. Сейчас рассмотрели 4 абзаца, это примерно 1000 правок. Всего 235 учтенных поправок, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины", - отметил депутат.

Как сообщалось, утром 21 апреля комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках.

7 апреля народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

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