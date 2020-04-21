Львовский форум по безопасности проведет совместный вебинар с "Германским фондом Маршалла": "Агрессия России против Украины продолжается: Удастся ли удержать санкции?"

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Цель вебинара - в очередной раз назвать российскую войну в Украине ее настоящим именем и обеспечить украинскому и международному сообществу необходимую вакцину от российской дезинформации и манипуляций.

Об этом сообщает Львовский форум по безопасности на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Вебинар начнется завтра в 17:00 и будет проходить на английском языке.

Спикеры:



• Оксана Сыроид, сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Самопомич";

• Бен Ходжес, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сопредседатель Львовского Форума Безопасности;

• Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде;

• Радослава Стефанова, начальник отдела отношений с Россией и Украиной Управления политических вопросов и политики безопасности НАТО;

• Одрон Перкаускиене, руководитель отдела России Европейской службы внешних действий.

Модератор дискуссии - Бруно Лете, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США, Брюссель.

"Россия должна быть привлечена к ответственности и наказана за все преступления, которые она совершила. Иначе существующий хрупкий международный порядок безопасности упадет нам на голову, и мы столкнемся с еще большими угрозами и вызовами. Этот отчет имеет целью в очередной раз назвать российскую войну в Украине ее настоящим именем и обеспечить украинскому и международному сообществу необходимую вакцину от российской дезинформации и манипуляций. Неопровержимые доказательства российской вооруженной агрессии против Украины, представленные в этом отчете, должны восстановить справедливость и способствовать разработке действенной международной политики для сдерживания России", - отметила Оксана Сыроид.

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