Ройтбурд просит МОЗ не открывать музеи до конца карантина: "Может стать еще большим ударом"

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александр,ройтбурд

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд призывает Минздрав пересмотреть решение о возможном открытии музеев в рамках ослабления карантинных мер.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что большинство смотрителей музеев – пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар их здоровье. Также, по словам Ройтбурда, многие из них живут далеко от места работы: в условия ограничений общественного транспорта могут возрасти их расходы на дорогу.

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - написал он.

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Ранее сообщалось, что Минздрав в качестве ослабления карантинных мер будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки.

Ройтбурд просит МОЗ не открывать музеи до конца карантина: Может стать еще большим ударом 01

Коронавирус и карантин
карантин музей Ройтбурд COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Ksenia VB
Та це не головне.
Мер Одеси, запроданець труханов, планує на 9 травня акцію "беєсмєртний полк"
От кого потрібно відлупцювати ебонітовими палицями.
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21.04.2020 15:09
+2 Solomon c5c4359c
Спочатку транспорт запустить.
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21.04.2020 15:10
+1 Ksenia VB
можна і єбо
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21.04.2020 15:13
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