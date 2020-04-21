Часть денег, полученных от "Газпрома", могут направить на дофинансирование "Укрзализныци", - Криклий

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет наиболее ликвидной помощью для "Укрзализныци" в текущей ситуации с учетом ранее озвученного международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings понижения рейтинга компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нафтогаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзализныци". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и т.п.", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзализныци".

"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", - подчеркнул он.

20 декабря 2019 Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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