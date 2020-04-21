Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы

1079

Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ", заняв 96 позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные рейтинга "Индекса свободной прессы" международной организации "Репортеры без границ".

Сообщается, Украина в этом рейтинге за год поднялась на 6 позиций и заняла 96 место. При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла. Теперь ее индекс составляет - 32,52 (чем ниже число, тем лучше результат).

В качестве недостатков отмечается недофинансирование Общественного вещания и рост влияния олигархов на медиа. Кроме того, авторы рейтинга отмечают, что информационная война с РФ привела к негативным последствиям, таким как запрет российских сайтов и ограничения на въезд иностранным журналистам.

Кроме того, "Репортеры без границ" полагают, что смена власти в Украине не повлияла на ситуацию с нападениями на журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы