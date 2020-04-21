Южная Корея выделила Киеву $700 тыс. на борьбу с коронавирусом, - МИД

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Правительство Южной Кореи выделило $700 тыс. на поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в официальном Фейсбуке.



Средства направят на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, сообщили в МИД Украины.



"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс. предоставят в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс. Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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