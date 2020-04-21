Южная Корея выделила Киеву $700 тыс. на борьбу с коронавирусом, - МИД

630 22
вирус

Правительство Южной Кореи выделило $700 тыс. на поддержку Украины в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в официальном Фейсбуке. 

Средства направят на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, сообщили в МИД Украины.

"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс. предоставят в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс. Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента. ФОТО

Борьба с коронавирусом
Южная Корея COVID-19
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6 ggl chrm
Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
показать весь комментарий
21.04.2020 15:26
+6 Элла Георгиевна Немзер
Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
показать весь комментарий
21.04.2020 15:26
+6 Envoy
Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
показать весь комментарий
21.04.2020 15:26
Смотреть комментарии