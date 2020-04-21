Миссия ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "БЕЛТА", такие рекомендации ВОЗ представила по итогам своего визита в Беларусь.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

Напомним, Минобороны Беларуси подтвердило, что собирается проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19.

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