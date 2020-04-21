САП требует арест для Микитася, который не внес 100 миллионов залога

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании 20 апреля отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

Об этом сообщила САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи ВАКС, которым отказано в применении к подозреваемому по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В САП объяснили, что 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал с Микитася 80 миллионов гривен в доход государства, потому что экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспер

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тиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.