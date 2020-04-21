Нет "экономического чистилища" для бизнеса, работы для заробитчан и экономического паспорта украинца, - Острикова о выполнении Зеленским его обещаний

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.
"Год назад состоялся второй тур выборов Президента. Много надежд и ожиданий возлагалось на изменения и на то, что в этот раз точно будет лучше.
Проверила ожиданий vs реальность выполнения экономической части программы Владимира Зеленского.
Стал ли за почти год президентства "состоятельным гражданин и состоятельм государство"?
▪️ Одноразовая нулевая декларация для бизнеса, чтобы каждый бизнесмен прошел "экономическое чистилище" (это слова из программы, если что) за 5%. Полученные средства - на снижение тарифов. Не выполнено.
▪️ Простые и понятные налоги. Не выполнено. Вместо этого принят законопроект 1210, который значительно затрудняет понимание налоговых норм даже налоговыми консультантами!
▪️ Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Не выполнено, даже законопроект не представлен.
▪️ Пенсионерам обещали изменить солидарную систему пенсионного обеспечения на накопительную. Не выполнено.
▪️ Развитие внутреннего производства, свобода конкуренции. Никаких законодательных стимулов к этому не приняли. А Кейс Александра Соколовского и "Текстиль Контакта" показывает, как поддерживается собственное производство и легкая промышленность даже в период эпидемии. Цена на тендере ниже, но почему-то за наши деньги закупают китайские товары у фирмы-однодневки.
▪️ "Народная казна, а не система прихотей народных депутатов". Не выполнено. В реальности последние изменения в бюджет показали, что именно прихоти народных депутатов по сохранению тех или иных программ и депутатских соцэкономов на округа стали причиной того, что фонд на эпидемию с 124 млрд. Уменьшился до 64,7 млрд грн.
▪️ Экономический паспорт украинца. Не выполнено.
▪️ Поддержка государством молодых предпринимателей и год льготного налогообложения. Кроме программы кредитования 5/7/9 никаких льгот.
▪️ Формирование прозрачного рынка земли - законопроект с большим трудом недавно принят, но станет ли он основой для формирования прозрачного рынка земли - большой вопрос. Скорее - основой для манипуляций и схем.
▪️ Восстановление доверия к правоохранительным органам, прекращение экономического давления на бизнес, СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.
Не выполнено, законопроект о службе финансовых расследований отозван и новый не внесен.
▪️ Переход страны на обеспечение собственных потребностей за счет собственных энергоресурсов. Если это об увеличении добычи газа, то согласно сообщениям налоговой об уменьшении поступлений от ренты, добыча газа упала.
▪️ Обеспечение украинцев-заробитчан работой. Хотя эпидемия и вернула их домой, работа их здесь не ждет. Уровень безработицы растет.
▪️ Достойные зарплаты учителям и медикам - не выполнено. Оклад в три раза увеличен только тем, медработникам, которые лечат коронавирус и только на период эпидемии.
Я не оценивала качество и содержание этих пунктов программы. Только состояние их выполнения за год. Конечно, впереди еще 4 года и еще можно многое сделать, но окно возможностей закрывается и рассмотрение "антиКоломойского" банковского закона и других последних законопроектов показывает, что парламентского большинства, необходимого для принятия законов, уже нет", - рассказала Острикова.