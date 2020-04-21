В общежитии города Вишневое под Киевом вспышка коронавируса - инфицировано 37 человек, 2 умерли, - ОГА

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В частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса — 37 жителей дома заболели, двое умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Есть чрезвычайный случай заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. На данный момент в этом очаге выявлены 37 больных, в том числе дети. Есть два человека умерших", - сообщил он во время онлайн-брифинга.

Володин подчеркнул, что в общежитии проживает более 300 человек. Их точное количество устанавливается.

По его словам, всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".

"Местные власти пока организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие", - заявил глава ОГА.

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